Kuzey Kore’den ABD’ye: Nasıl bir ‘Noel hediyesi’ istediğini seçmeli

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD’ye "düşmanca politikalarını" değiştirmesi için verilen tarihin yaklaştığının belirterek, "Washington yıl sonuna kadar nasıl bir 'Noel hediyesi' istediğine karar vermeli" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD işleri sorumlusu Ri Thae Song, "Washington'un yeniden görüşme taleplerinin sadece Kuzey Kore ile diyalogda olduklarını gösteren bir aldatmacadan ibaret olduğunu ve bunu ABD seçimleri için kullanmak istediklerini" belirtti.

Ülkesinin kendi inisiyatifi ile attığı önemli adımlardan geri dönmemek için elinden geleni yaptığını vurgulayan Ri Thae Song, "Bundan sonra ABD de ne yapmak istediğine karar vermeli ve yıl sonu için nasıl bir Noel hediyesi istediğine karar vermeli" diye konuştu.

TRUMP-KİM GÖRÜŞMELERİ

Trump ve Kim ilk olarak Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti ve uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Kuzey Kore'deki nükleer silah ve balistik füze çalışmalarının sonlandırılması konusunda uzlaşı açıklanmıştı.

Fakat iki ülke de verilen sözlerin yerine getirilmesi noktasında tatminsizlik açıklamış ve Şubat 2019'da Vietnam'da gerçekleşen ikinci görüşmeye kadar somut bir ilerleme sağlanamamıştı. Vietnam'daki görüşmeler de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Haziran 2019'da tekrar görüşen ikili müzakereleri yeniden açmaya karar verdi ancak o tarihten bu yana somut bir ilerleme olmadı.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatları ertelemesini yeterli bulmuyor ve Birleşmiş Milletler'de (BM) Kuzey Kore'deki insan hakları meselesine ilişkin hazırlanan raporları görüşmelerin önünde bir engel olarak görüyor.