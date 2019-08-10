Neçirvan Barzani’den Kurban Bayramı mesajı

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarının Kurban Bayramı’nı kutladı.

Yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, “Başı dik şehit ailelerinin, kahraman Peşmergelerin, Allah’ın evinin ziyaretçileri hacıların ile Kürdistan Bölgesi, Irak ve tüm dünya Müslümanlarının Kurban Bayramı’nı en içten şekilde kutluyor, bayramın bütün taraflara hayır ve iyilik getirmesini diliyorum” ifadesini kullanan Neçirvan Barzani, devamında şunları ekledi:

“Kürdistan halkı bütün dini ve milli bileşenleriyle her zaman bayram ve anmaları birlikte yaşam, hoşgörü, huzur ve Kürdistan’ın yüce değer ve kültürünün güzel tablosunun kanıtı haline getirmiştir. Bu bayram ve gelecek bayramlar ve anmaların birbirini kabul etme ve bu kültür ve insani değerlerin korunmasına vesile olmasını, herkes için birlik ve daha iyi bir gelecek adına birlikte çalışmaya teşvik etmesini umut ediyorum.

Herkesin trafik kurallarını uymasını, vatandaşlarla turistlerin can güvenliği ile Kürdistan doğasının korunması için yardımcı olmasını diliyorum. Herkesin güzel bir bayram ve huzurlu bir tatil geçirmesini umut ediyorum.

Kurban Bayramınızı tekrar kutluyor, mutlu yıllar diliyorum.”