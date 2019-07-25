Erbil – Bağdat yüksek ortak komisyonundan ilk açıklama

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Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Federal Hükümeti Yüksek Ortak Komisyonu, bugün Erbil’de Başbakan Mesrur Barzani ile gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine dair açıklama yayınladı.

Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki sorunların çözümü için yeni kurulan yüksek ortak komisyon tarafından yapılan ilk açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani ile Irak Hükümeti heyetinin gerçekleştirdiği görüşmede, Tartışmalı Bölgeler sorununun yanı sıra bütçe ve mali sorunlar ile petrol – doğalgaz sorununun masaya yatırıldığı belirtildi.

Bazı konularda mutabakata varıldığının kaydedildiği açıklamada, sorunların çözümü için yüksek ortak komisyonun gözetiminde her iki hükümetin ilgili bakanlıklarından bazı teknik komisyonların kurulacağı ifade edildi.

Başkent Erbil’de bugün gerçekleşen görüşmeye Başbakan Mesrur Barzani’yle birlikte Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab katıldı.

Irak Hükümeti’nden ise, Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fuad Hüseyin, Petrol Bakanı ve Başbakan’ın Enerji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Samir Gadban, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyaz, Başbakanlık Ofisi Sorumlusu Cihad el Haşimi görüşmede hazır bulundu.

Mesrur Barzani göreve geldikten sonra iyi niyet adımı olarak ilk ziyaretini Bağdat’a yapmış, burada Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’yle, sorunların çözümü için bazı komisyonların kurulması üzerinde uzlaşı sağlanmıştı.

K24’ün edindiği bilgiye göre, önümüzdeki hafta ilgili bakanlıkların teknik komisyonları Bağdat’ta bir araya gelerek, 140’ıncı madde kapsamındaki bölgeler, mali sorunlar ve petrol - doğalgaz konularını görüşecek.