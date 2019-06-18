Pompeo: Trump İran’la savaş istemiyor ama…

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Başkan Trump İran’la savaş istemiyor ama bölgedeki çıkarlarımızı savunmayı sürdüreceğiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Florida’daki karargahını ziyaret etti.

CENTCOM’un Florida/Tampa’daki merkezinde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran’a yönelik baskı politikasını sürdüreceğini vurguladı.

Mike Pompeo, Başkan Trump’ın İran’la savaş istemediğini, Amerika’nın saldırganlığı caydırmayı amaçladığını belirtti. “Başkan Trump İran’la savaş istemiyor. Bölgedeki Amerikan çıkarlarını korumak için gereken şeyleri yaparken bu mesajı vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“EMİN OLMAK İSTEDİK”

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, başkent Washington’da Pentagon’da askeri yetkililerle görüşmek yerine CENTCOM’un Florida’daki merkezine giderek orada temaslarda bulunmasını, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İran konusunda ABD ordusuyla aynı çizgide olduğundan emin olmak istediği” sözleriyle açıkladı.

İRAN: BALİSTİK FÜZELERİMİZ DENİZDEKİ GEMİLERİ VURABİLİR

İran ordusunun elit birliği olarak adlandırılan İran Devrim Muhafızları’ndan da sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Huseyin Selami, İran televizyonlarında yayınlanan konuşmasında İran’ın balistik füzelerinin denizdeki uçak gemilerini vurabileceğini savundu.

Reuters haber ajansının aktardığı habere göre, İran Devrim Muhafızları Komutanı “Bu füzeler denizdeki uçak gemilerini tam isabetle vurabilir. Yerli üretim olan bu füzelerin imha edilmesi ve başka füzeler tarafından vurulması zor” ifadelerini kullandı.

İranlı komutan İran’ın balistik füze teknolojisinin Ortadoğu’da güç dengelerini değiştirdiğini savundu.