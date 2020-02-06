Irak’ta gruplar çatıştı: 13 ölü, 127 yaralı

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Irak'ın Necef kentinde dün akşam saatlerinde Sadr'a bağlı bir grupla göstericiler arasında çıkan çatışmada ölü sayısı 6’dan 13’e çıktı.

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde dün akşam saatlerinde hükümet karşıtı protestocuların toplandığı Sadreyin Meydanı'na giren Sadr Grubu lideri Mutkeda es-Sadr'a bağlı “Mavi Şapkalılar” adlı grubunun protestoculara ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının ise 127'ye yükseldiği açıklandı.

Dün akşam Sadr'a bağlı kişilerin göstericilere açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

Kentte yaşanan olaylarda Polis Müdürü Faik el-Fetlavi'nin de yaralandığı belirtildi. Sadr yanlısı "Mavi Şapkalılar" grubu ve protestocular arasındaki şiddet olaylarında kolu kırılan el-Fetlavi'nin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

İÇİŞLERİ BAKANI PROTESTO EDİLDİ

Kanlı gecenin ardından sabahın erken saatlerinde Necef'e giden Irak İçişleri Bakanı Yasin el-Yaseri'ye hükümet karşıtı protestocular tepki gösterdi.

Kentte dün gece yaşanan olayları inceleyen el-Yaseri valilik binasında yaptığı açıklamada, protestocuların korunması için gereken güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.

Necef’te yaşanan olayda çadırları ateşe verilen protestocular eylemlerini sürdürürken, Sadreyin Meydanı'nda Mavi Şapkalılar grubuna mensup çok sayıda kişinin bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları, söz konusu gruba mensup çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

MAVİ ŞAPKALILAR KİMDİR?

Sadr, gösteriler başladıktan kısa süre sonra protestocuları korumaları ve gösteri alanlarında güvenliği sağlamaları için "Mavi Şapkalılar" adı verilen bir grup oluşturmuştu. Mavi Şapka takan bu kişiler, bir süre gösteri alanlarında bulunmuş ve oraların güvenliğini sağlama görevi üstlenmişti.

Ancak bunlar daha sonra Sadr'ın çağrısı üzerine gösteri alanlarından çekilmişti.

Irak'ta göstericiler, hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi'ye "siyasi partilerin adayı olduğu" gerekçesiyle karşı çıkıyor.