Başkan Barzani Çavuşoğlu ile bir araya geldi

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent Erbil’de bir araya geldi.

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere Erbil’e gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Görüşmede, Neçirvan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi’nin yeni başkanı olarak göreve başlamasından ötürü Başkan Barzani’yi tebrik eden Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani’ye başarı dileğinde bulunarak, Kürdistan Bölgesi’nin Türkiye için önemli bir konumunun olduğuna işaret etti.

Kürdistan Bölgesi’nin istikrarına değinen Çavuşoğlu, Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasındaki tarihi ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, ülkesinin Musul ve diğer bölgelerin yeni inşa sürecine katılmaya hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmede, bölgede yaşanan farklı siyasi gelişmeler de masaya yatırıldı.

Başkan Barzani – Çavuşoğlu görüşmesine, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da katıldı.

30 Eylül 2018’de gerçekleştirilen Kürdistan Bölgesi genel seçimlerinde KDP, 111 sandalyeli parlamentodan 45 sandalye kazanmıştı.

Başkan Mesud Barzani başkanlığında toplanan KDP politbürosu Neçirvan Barzani’yi Kürdistan Bölgesi Başkanlığına, Mesrur Barzani’yi de Başbakanlığa aday göstermişti.

Kürdistan Parlamentosu’nda 28 Mayıs’ta düzenlenen oturumda Neçirvan Barzani, 81 oyun 68’ini alarak Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilmişti.

Neçirvan Barzani, Başkan Mesud Barzani başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölge ülkelerinden yetkililerin katılımıyla başkent Erbil’de Kürdistan Bölgesi Başkanı olarak yemin etti.

Yarın hükümeti kurma görevini alacak olan Mesrur Barzani’nin 30 gün içerisinde kabinesini parlamentoya sunması bekleniyor.