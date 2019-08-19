Gül ve Davutoğlu'dan ‘kayyum’ eleştirisi

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Eski Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Davutoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasını eleştirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Gül, “Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının ‘bu şekilde’ görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır” ifadesini kullandı.

Ahmet Davutoğlu ise yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları’nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır."

Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları, görevden alındı, yerlerine söz konusu illerin valileri kayyum olarak atandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi’ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kayyum olarak atandı.