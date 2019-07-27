Yeni Ezidi Miri’nden KCK Eşbaşkanı’na yanıt

K24 - ERBİL

Bugün Ezidi Miri seçilen Hazım Mir Tahsin Beg, KCK Eşbaşkanı Besê Hozat’ın “Şengal, Irak’ın bir parçasıdır” şeklindeki sözlerine tepki gösterek, “Şengal Kürdistan Bölgesi’nin toprağıdır” dedi.

Kurdistan24 TV’nin haber bültenine katılan yeni Ezidi Miri Hazım Mir Tahsin Beg, KCK Eşbaşkanı Besê Hozat’ın Şengal’le ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

“Şengal Kürdistan Bölgesi’nin toprağıdır” diyen Ezidi Miri Hazım Mir Tahsin Beg, Şengal’deki sorunların Irak Anayasası’nın 140’ncı maddesi çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden Ezidi Kürtleri korumasını isteyen Mir Hazım Mir Tahsin Beg, topraklarında kalmaları ve göç etmemeleri için Ezidi Kürtlerine daha iyi hizmet verilmesi gerektiğini belirtti.

PKK’nin çatı yapılanması KCK’nin Eşbaşkanı Besê Hozat, “Şengal, Irak’ın bir parçasıdır. Irak’ın bütünlüğü içerisinde Ezidi halkımız özerk bir statülerinin olmasını istiyor” demişti.

PKK’ye yakın bir ajansa açıklamalarda bulunan Besê Hozat, Şengal’in Irak’ın bir parçası olduğunu savunarak, “Ezidi toplumu için Şengal’de özerk bir statü Irak’ı güçlendirir, Irak’a büyük itibar kazandırır. Irak’ın demokrasisine çok büyük bir katkı sunar” ifadelerini kullanmıştı.

“Özerk vilayet sistemi Irak Anayasası’nda vardır. Şengal özerk bir vilayet olabilir” diyen Hozat, ”Irak, Şengal’in özerkliğini tanırsa Ezidilerin büyük saygısını ve desteğini kazanır. Dünya halklarından da destek görür” şeklinde konuşmuştu.