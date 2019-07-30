AFGANİSTAN - Son 6 ayda 4 bin sivil öldü veya yaralandı

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Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre Afganistan’da 2019’un ilk 6 ayında en az 3 bin 812 sivil öldü veya yaralandı.

Ülke genelinde yılın ilk yarısında bin 366 sivil hayatını kaybederken; 2 bin 446 kişi de yaralandı. Toplam ölü ve yaralı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27 düştü ancak hükümet ve NATO önderliğindeki güçlerin gerçekleştirdiği operasyonlarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı yüzde 31 arttı.

Afganistan’da 18 yıllık savaşa son vermek için ABD’li yetkililer ve Taliban arasında müzakereler sürerken Amerikan tarafı 1 Eylül’den önce bir çözüme varmak istiyor. BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA)’nın açıkladığı rapor ise ülkede yaşanan sivil ölümlerin boyutunu ortaya çıkardı. Bir taraftan Taliban ve diğer grupların tehdidi bir yandan ise Afgan hükümeti ve koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar nedeniyle ülkede sivilller oldukça zor şartlar altında hayatını sürdürüyor.

HAVA SALDIRILARINDA 150’Sİ ÇOCUK 519 KİŞİ ÖLDÜ

UNAMA’nın raporuna göre sivil ölümlerine en fazla baskın ve çatışmalar yol açarken bunu el yapımı bombalar ve hava saldırıları takip etti.

1 Ocak-30 Haziran 2019 arasında hükümet karşı olarak tanımlanan Taliban ve diğer grupların saldırılarında 531 Afgan hayatını kaybederken bin 437 kişi de yaralandı.

Hükümet ve koalisyon güçlerinin operasyonlarında ise 717 Afgan ölürken 680 kişi de yaralandı. 2018’in aynı dönemine göre bu sayı yüzde 31 arttı.

Operasyonlarda ülke genelinde en az 144 kadın ve 327 çocuk hayatını kaybederken binden fazlası da yaralandı. Hava saldırılarında 150’si çocuk olmak üzere 519 sivil öldü.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 37’SİNDEN HÜKÜMET VE KOALİSYON SORUMLU

Rapora göre yılın ilk 6 ayındaki yaşanan toplam 3 bin 812 ölüm ve yaralanmanın yüzde 37’sini hükümet ve koalisyon güçlerinin saldırılarında gerçekleşti.

Başta Taliban olmak üzere hükümet karşıtı grupların sebep olduğu kayıp ve yaralanmalar ise yüzde 52’ye karşılık geliyor.

Öte yandan hükümet karşıtı grupların sorumlu olduğu ölü ve yaralı sayısı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 43 düştü.