Kabil’de TV otobüsüne saldırı: 2 ölü

HABER MERKEZİ
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir özel televizyonun yayın aracına yapılan saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kabil'de yerel saat ile 17.30'da Khurshid Televizyonu'na düzenlenen bombalı saldırı sonucu 2 kişinin öldü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırı sonrası İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi tarafından yapılan açıklamada, ölü ve yaralı sayısı doğrulanırken saldırının otobüse yapıştırılan bir bombanın infilak etmesi sonucu gerçekleştiği aktarıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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