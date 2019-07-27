Neçirvan Barzani: Son Ezidi de kurtarılana kadar çalışacağız

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ezidi Miri seçilen Hazım Mir Tahsin Beg’i görevinden dolayı tebrik ederek, kaçırılan Ezidilerin tamamı kurtarılana kadar çaba göstereceklerini belirtti.

Neçirvan Barzani, yayımladığı mesajda Hazım Mir Tahsin Beg’i Ezidi Miri seçilmesinden dolayı kutladı.

Hazım Mir Tahsin Beg’e başarılar dileyen Neçirvan Barzani, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir görev ve sorumluluk taşıyorsunuz ki halen çok sayıda Ezidi kardeşimiz göçmen kamplarında yaşamakta ve evlerine dönememektedirler. Görev ve sorumluluğunuz ağırdır ve Ezidilerin bu yükünü bir nebze de olsa hafifletmek için yardımlaşmaya ihtiyaç duyuyoruz.

Sizi temin ederim ki her zaman olduğu gibi Ezidi kardeşlerimize destek olabilmek adına gereken her şeyi yapacağız. Kaçırılan son Ezidi de kurtarılana kadar, onurlu bir şekilde dönmeleri ve yaşadıkları bölgelerin yeniden inşası için bütün gayretlerde bulunacağız.

Bir kez daha saygıdeğer şahsınızı, bütün Ezidi kardeşlerimizi ve etnik ve dini bileşenleri temin ederiz ki Kürdistan Bölgesi hep birlikte yaşamın, çok renkliliğin, barşın ve hoşgörünün vatanı olmaya devam edecektir.”