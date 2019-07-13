S-400 teslimatında 2’nci gün: Süreç nasıl işleyecek?

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Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci grup malzemeleri de Mürted Havalimanı’na ulaştı.

Sistemin parçalarını taşıyan İlyushin model kargo uçağının bu sabah Mürted Hava Üssü'ne indiği belirtildi.

Sistemin birinci grup malzemelerinin gelişine ilişkin soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugün sabah saatlerinden itibaren toplam üç uçak Mürted bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladı. Bu bir süreç. Önümüzdeki günlerde devam edecek" dedi.

GÜDÜMLÜ FÜZELER YAZ SONUNDA GELECEK

Rus haber ajansı TASS ise ismini açıklamayan bir Rus askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, füze tedarikinin üçüncü kısmının yaz sonunda yapılacağını ve 120 adet güdümlü füzenin yük gemileri ile taşınacağını açıkladı.

Sistemin kullanılması için personel eğitimlerinin sürdüğünü ifade eden Akar, "Buna paralel olarak personelin hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye ve Rusya'da devam ediyor" dedi.

Geçtiğimiz mayıstan beri 20 kişilik bir kafile Rusya'da savunma sistemi hakkında eğitimlerden geçiriliyor. Kısa süre içerisinde bu rakamın 100'e çıkması planlanıyor.

PATRIOTLAR DA ALINACAK MI?

Patriotların tedariki konusuna da değinen Akar konuyu değerlendirdiklerini dile getirdi.

Akar, "Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler" şeklinde konuştu.