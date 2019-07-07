KYB bakan adaylarının isimlerini Mesrur Barzani’ye sundu

K24 - ERBİL
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümet kabinesini kurmakla görevli Mesrur Barzani’ye kabine ve yönetimde yer almak üzere belirlediği isimleri resmen sundu.
K24 muhabirinin edindiği bilgiye göre KYB’nin 9’uncu hükümet kabinesi ve yönetimde yer almak üzere Mesrur Barzani’ye sunduğu isimler şöyle:
Fewaz Fayeq – Parlamento Başkanı
Kubad Talabani – Başbakan Yardımcısı
Cafer Mustafa – Bölge Başkanı Yardımcısı
Şoreş İsmail – Peşmerge Bakanı
Begerd Talabani – Tarım ve Su Kaynakları Bakanı
D. Dara Reşid Mahmud – Planlama Bakanı
Halid Selam Said – Bölge ve Bağdat İlişkilerinden Sorumlu Bakan
Muhammed Said Ali – Kültür Bakanı
Aram Muhammed Qadir – Yüksek Öğrenim Bakanı
Nasreddin Mahmud Mevlüt – Bölge İdaresi Dışındaki Kürdistani Bölgeler Kurulu Başkanı
Osman İsmail Hüseyin – Turizm Kurulu Başkanı
İsmail Mahmud – Mayın Çalışaları Genel Kurulu Başkanı
KYB Politbüro dün yaptığı toplantıda söz konusu isimleri belirlemişti.
Mesrur Barzani’nin başbakanlığındaki yeni hükümet kabinesinin bir hafta içinde kurulması ve çalışmalarına başlaması bekleniyor.
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