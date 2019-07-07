Kürdistan

KYB bakan adaylarının isimlerini Mesrur Barzani’ye sundu

Kurdistan24 -Türkçe Kurdistan24 -Türkçe |
KYB bakan adaylarının isimlerini Mesrur Barzani’ye sundu
KYB Bakan İsimler Mesrur Barzani Resmi Sunma

K24 - ERBİL

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümet kabinesini kurmakla görevli Mesrur Barzani’ye kabine ve yönetimde yer almak üzere belirlediği isimleri resmen sundu.

K24 muhabirinin edindiği bilgiye göre KYB’nin 9’uncu hükümet kabinesi ve yönetimde yer almak üzere Mesrur Barzani’ye sunduğu isimler şöyle:

Fewaz Fayeq – Parlamento Başkanı

Kubad Talabani – Başbakan Yardımcısı

Cafer Mustafa – Bölge Başkanı Yardımcısı

Şoreş İsmail – Peşmerge Bakanı

Begerd Talabani – Tarım ve Su Kaynakları Bakanı

D. Dara Reşid Mahmud – Planlama Bakanı

Halid Selam Said – Bölge ve Bağdat İlişkilerinden Sorumlu Bakan

Muhammed Said Ali – Kültür Bakanı

Aram Muhammed Qadir – Yüksek Öğrenim Bakanı

Nasreddin Mahmud Mevlüt – Bölge İdaresi Dışındaki Kürdistani Bölgeler Kurulu Başkanı

Osman İsmail Hüseyin – Turizm Kurulu Başkanı

İsmail Mahmud – Mayın Çalışaları Genel Kurulu Başkanı

KYB Politbüro dün yaptığı toplantıda söz konusu isimleri belirlemişti.

Mesrur Barzani’nin başbakanlığındaki yeni hükümet kabinesinin bir hafta içinde kurulması ve çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Ilişkili Görseller
Ilişkili Makaleler