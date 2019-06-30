Bağdat’taki büyükelçiliklerde güvenlik alarmı

K24 - BAĞDAT

Irak Hükümeti, Bağdat’taki yabancı misyon şeflerine yönelik saldırıların önüne geçmek için büyükelçiliklerin çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bağdat’taki diplomatik kişi ve kurumları koruma ofisi müdürü Amir Saddam, Bağdat’taki büyükelçiliklerin çevresindeki güvenlik tedbirlerini sıklaştırdıklarını söyledi.

Güvenlik önlemlerini Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin talimatları doğrultusunda aldıklarını kaydeden Saddam, “Diplomatik temsilcilikler ve büyükelçilikler kırmızı çizgidir. Irak İçişleri Bakanlığı, gerekli tedbirlerden ödün vermemeli” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bağdat’taki Bahreyn Büyükelçiliği önünde yaşanan gelişmeye benzer olayların tekrarlanmaması için plan yaptıklarını belirten Saddam, bu tür olayların büyükelçiliklerin güvenliğine yönelik tehdit teşkil ettiğini ifade etti.

Iraklı güvenlik yetkilisi, büyükelçilikleri hedef alan çabaların karşısında olacaklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz Perşembe günü ‘Yüzyılın Anlaşması’nı protesto eden göstericiler, Bağdat’ın Mansuri Bölgesi’ndeki Bahreyn Büyükelçiliği’ne girmiş ve Bahreyn Bayrağı’nı indirerek yerine Filistin Bayrağı’nı asmışlardı.