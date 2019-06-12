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BASIN ÖZETİ – 12 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ – 12 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

'Diploma' cezası 

İşsiz için de her şey güzel olacak 

Tasarıda değişiklik gündemde 

Yeni oyun kuruldu 

Ankara'ya ağır baskı 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kerkük'ün acısı tuvalde 

Dünya konuşurken 2 Aylan daha can verdi 

Yeni göç dalgası kapıda 

Bol oksijen al rahatlatan müzik dinle 

İttifakımıza zarar vermez 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Çocuklar haftada 55 saat çalıştırılıyor 

İmamoğlu vaatlerini açıkladı 

Akın: Elektrikte zam kaçınılmaz

Hantaş cinayeti görüntüleri 

Mosso kadınlara seslendi 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Akdeniz'e acil askeri üsler kurulmalı 

ABD tahvilinden kaçış 

BAE Trump yönetimine sızmış 

Kim'in kardeşi CIA casusu çıktı 

Sudan'da katliam itirafı 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Hayat daha kolay olacak 

Laikliğe gerek yok 

Halk rekortmen oldu 

Seçim öncesi rüşveti 

Bir yanda yıkım diğer yanda yapım 

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