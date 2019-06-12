BASIN ÖZETİ – 12 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
'Diploma' cezası
İşsiz için de her şey güzel olacak
Tasarıda değişiklik gündemde
Yeni oyun kuruldu
Ankara'ya ağır baskı
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kerkük'ün acısı tuvalde
Dünya konuşurken 2 Aylan daha can verdi
Yeni göç dalgası kapıda
Bol oksijen al rahatlatan müzik dinle
İttifakımıza zarar vermez
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Çocuklar haftada 55 saat çalıştırılıyor
İmamoğlu vaatlerini açıkladı
Akın: Elektrikte zam kaçınılmaz
Hantaş cinayeti görüntüleri
Mosso kadınlara seslendi
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Akdeniz'e acil askeri üsler kurulmalı
ABD tahvilinden kaçış
BAE Trump yönetimine sızmış
Kim'in kardeşi CIA casusu çıktı
Sudan'da katliam itirafı
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Hayat daha kolay olacak
Laikliğe gerek yok
Halk rekortmen oldu
Seçim öncesi rüşveti
Bir yanda yıkım diğer yanda yapım
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim