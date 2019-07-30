BASIN ÖZETİ – 30 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Katliam teşviki
Milyonlar işsiz onlar çift dikiş
Washington vazgeçmiyor
Barışçıl eyleme ceza verilmez
Yoksul çocuklar için loca
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Pardon o zaman!
Begüm'üm gitti ama 4 kişiyi hayata bağladı
İdlip ve vahşet kıskacında
Anlaşma olmazsa tek başımıza gireriz
Kardeşimi geri getirin
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
'İş bulamam korkusu rüyalarıma giriyor'
Meclise 'FETÖ' sorusu da yasak
Kuzey Kıbrıs'tan müzakere çağrısı
İşçi mücadelesine sahip çıkmalı
Konda'dan çarpıcı araştırma
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Maraş'ın tapusu bizde
Önce MGK sonra YAŞ
Listeye 238 çizik
Borçlanma ortak ol
BAE'nin paralı askeri
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ağaç katliamına ithalat savunması
Yiyin efendiler
İkili eğitim salgın gibi büyüyor
Emperyalizmin ekonomik boyutları
Yürüyüşe polis engeli
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