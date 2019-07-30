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BASIN ÖZETİ – 30 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ – 30 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Katliam teşviki

Milyonlar işsiz onlar çift dikiş 

Washington vazgeçmiyor 

Barışçıl eyleme ceza verilmez

Yoksul çocuklar için loca 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Pardon o zaman!

Begüm'üm gitti ama 4 kişiyi hayata bağladı 

İdlip ve vahşet kıskacında 

Anlaşma olmazsa tek başımıza gireriz 

Kardeşimi geri getirin 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

'İş bulamam korkusu rüyalarıma giriyor' 

Meclise 'FETÖ' sorusu da yasak 

Kuzey Kıbrıs'tan müzakere çağrısı 

İşçi mücadelesine sahip çıkmalı 

Konda'dan çarpıcı araştırma 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Maraş'ın tapusu bizde 

Önce MGK sonra YAŞ

Listeye 238 çizik 

Borçlanma ortak ol 

BAE'nin paralı askeri 

 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ağaç katliamına ithalat savunması 

Yiyin efendiler 

İkili eğitim salgın gibi büyüyor 

Emperyalizmin ekonomik boyutları 

Yürüyüşe polis engeli 

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