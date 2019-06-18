ABD’nin S-400 mektubuna Türkiye’den yanıt

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın S-400'lerle ilgili gönderdiği mektuba yanıt verdi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibarıyla Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi mektup gönderildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, bilinen görüşlerimiz ve önerilerimiz detaylı olarak aktarılmıştır.

Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir."

SHANAHAN'IN MEKTUBU

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, 6 Haziran’da Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektupta "S-400'lerden vazgeçilmezse F-35 eğitimlerinin 31 Temmuz'da biteceğini ve F-35 ile ilgili yapılacak üst düzey toplantıya Türk yöneticilerin davet edilmemesinin değerlendirildiği belirtilmişti.

Mektup sonrasında ABD'de Türk pilotlarının eğitimi durdurulduğu açıklanmıştı.