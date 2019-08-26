ENKS heyeti Almanya’da

K24 - BERLİN

Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nden (ENKS) bir heyet, Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek için bugün Berlin’e geldi.

Türkiye ile ABD arasında Rojava’da oluşturulması düşünülen ‘güvenli bölge’nin planları yapılırken, ENKS'nin uluslararası güçlerle görüşmeleri sürüyor.

Berlin’de bulunan ENKS Başkanlık Kurulu Üyesi Muhammed İsmail, Suriye ve Kürtler konusunda ABD, Rusya, İngiltere ve Almanya’nın önemli ve güçlü devletler olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Muhammed İsmail, daha önce Almanya’nın ENKS ile görüşmek istediğini belirterek, “Almanya önemli bir devlettir. Dana önce biz de Alman yetkililerle görüşmek istiyorduk onlar da bizimle görüşmek istiyorlardı. Bugün geldik, yarın Almanya’nın Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşme gerçekleştireceğiz” dedi.

“Her ne kadar doğrudan Almanya Suriye meselesine müdahil olmasa da biliyoruz ki Almanya bölgede söz sahibidir ve güçlü bir role sahiptir” diyen İsmail, “Ayrıca Almanya Kürtlerin haklarına karşı bir devlet değildir. Kürtlere pozitif yaklaşıyor. Yarınki görüşmemizde ENSK’nin Rojava’da etkin bir role sahip olması gerektiğini Alman yetkililere ileteceğiz ve bu çerçevede Almanya'nın desteğini almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İsmail, “Hem Suriyeki sorunların çözümü hem de özellikle Kürtlerin bölgedeki hakları için Almanya’nın dahil olmasını istiyoruz. Almanya rol almalıdır çünkü Almanya’nın Avrupa Birliği (AB), ABD hatta Rusya ile de ilişkisi güçlüdür” şeklinde konuştu.

Rojava’da oluşturulacak ‘güvenli bölge’nin uluslararası güçlerin denetiminde olması gerektiğini ifade eden İsmail, şunları kaydetti:

“Biz ENKS olarak ABD, İngiltere, Rusya ve Suriye’de rolü olan bütün devletlere güvenli bölge için ne istediğimizi iletmiştik. Siyasi, idari ve askeri olarak bölgede bulunan Kürt, Arap, Süryani ve bütün halkların içerisinde yer alacağı bir güvenli bölge yapılanmasının olması gerekiyor. Bu güvenli bölgenin ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve hatta Rusya’nın da içerisinde yer alacağı uluslararası güçlerin gözetiminde olması lazım.”

ENKS, ‘güvenli bölge’ ve Rojava’daki durumlarla ilgili şimdiye kadar Rusya ve ABD’yle görüşmeler gerçekleştirmişti.