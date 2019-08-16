Trump’tan Çin’e: Sorunu 15 dakikada çözeriz

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ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetimine verdiği 'Hong Kong'da devam eden protesto gösterilerinin barışçıl bir şekilde çözülmesi mesajını' yineledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi planlandığını açıklayan Trump, kendisiyle 'kısa bir süre içinde' konuşacağını söyledi.

Trump, "Eğer Şi (Cinping) oturup göstericilerle konuşsa bu işi 15 dakikada çözer" diye konuştu.

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama bulunan kişilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına tepki olarak 2 ayı aşkın süredir devam eden ve Hong Kong Uluslararası Hava Limanı'na sıçrayan gösteriler sonrası, Pekin yönetimi bölgeye sadece 10 kilometre uzaklıktaki Şıncın şehrine asker yığmış ve polis ekipleriyle birlikte tatbikat yapmıştı.

Trump konuyla ilgili yaptığı son açıklamada Hong Kong'daki durumdan endişelendiğini dile getirerek "Şiddet içeren bir önlem alınmasını istemem" dedi.

Trump, Cinping'e hitaben "Eğer Şi, protestoları yapan kişilerin temsilcileriyle oturup konuşsa, iddia ediyorum bu işi 15 dakikada çözebilir. Biliyorum, bu onun tarzı değil ancak bunun kötü bir fikir olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, daha önce de Pekin yönetimiyle yapmak istediği ticaret anlaşması öncesinde Hong Kong'da devam eden sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile özel bir görüşme yapabileceğini kaydetmişti.

Dün de Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Trump, "Kendisi, halkı tarafından çok saygı duyulan büyük bir lider. Hiç şüphem yok ki eğer Devlet Başkanı Şi, Hong Kong sorununu hızlı ve insani bir şekilde çözmek isterse bunu yapabilir. (Bu konuda) Bir görüşme yapalım mı?" ifadelerini kullanmıştı.

HONG KONG’DAKİ PROTESTOLAR

Yaklaşık 7,5 milyon nüfusa sahip Hong Kong'daki gösteriler 9 Haziran tarihinde başlamış ve olaylar sonrası söz konusu yasa tasarısı Hong Kong Özerk Yönetimi lideri Carrie Lam tarfından 15 Haziran'da askıya alınmıştı.

Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam'ın "tasarı rafa kaldırıldı" açıklamasına rağmen protestocular gösterilerine son vermeyerek demokratik reform talep ettiklerini duyurmuştu.

Çin,1997 yılına kadar İngiltere'nin sömürgesi olan Hong Kong'u devralırken düşünce ve basın özgürlüğü gibi temel hakları en az 50 yıl boyunca teminat altına alma sözü vermişti. Göstericiler ise bu teminatın yok sayıldığını, demokratik haklarının kısıtlandığını savunarak reform talep ediyor.

Göstericiler, söz konusu yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.