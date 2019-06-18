Japonya ve Rusya’da art arda depremler

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Japonya'da Niigata'da 6,4, Rusya’da ise 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Reuters haber ajansına göre, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Honshu adasında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Avrupa Sismolojik Araştırma Merkezi ise, sarsıntının büyüklüğünü 6,6 olarak verdi.

Henüz deprem nedeniyle yaşanan herhangi bir yaralanma ya da zarar bildirilmezken, Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami uyarısında bulundu.

Ajanstan yapılan açıklamada, dalgaların 0,2 ila 1 metre arasında olabileceği belirtildi.

Japon yayın kuruluşu NHK da halka sahil kesiminden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Rusya'nın güneybatısının da 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldığı bilgisi ajanslara düştü.