Rusya: Daha fazla askeri uzman göndermeye hazırız

HABER MERKEZİ

Rusya, ihtiyaç duyulması halinde Venezuela’ya daha fazla askeri uzman göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’daki Rus askeri uzmanlarının sayısının artırılması seçeneğinin dışlanmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Rusya'nın Venezuela'da bulunan askeri personelinin çoğunu çektiğini ve bundan kendilerini bilgilendirdiğini iddia etmişti.

Ancak Moskova, Trump'ın Twitter'dan yaptığı söz konusu açıklamayı yalanlamıştı.

PUTİN: RUSYA, VENEZUELA'DA ÜS KURMAYI PLANLAMIYOR

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela’ya asker göndermeyi veya orada üs kurmayı planlamadıklarını belirterek, "Venezuela'daki Rus askeri uzmanlar, daha önce imzalanan sözleşmeler doğrultusunda orada bulunuyorlar" demişti.

Venezuela konusunda askeri müdahale senaryolarını kınadıklarını vurgulayan Putin, "ABD’nin müttefikleri bile askeri müdahaleyi desteklemiyor. Başka ülkelerin iç işlerine karışmak son derece ciddi ve bazen trajik sonuçlara neden olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

VENEZUELA KRİZİ

Yılbaşından bu yana büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'da günün ilk saatlerinde askeri ve sivil darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili, ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.