KERKÜK - Polis yerini orduya bırakıyor

K24 - KERKÜK
Kerkük’te bulunan Irak Federal Polisi’ne bağlı bazı güçlerin, kentin güney bölgesinden tamamen çekildiği bildirildi.
K24 muhabiri, 5’inci Tümen’in Kerkük’ün güneyinden çekilmeye başladığını ve bu tümene bağlı bir tugayın kent merkezinden tamamen çekildiğini aktardı.
Hawice ilçesinde konuşlu bulunan güçlerin, Irak’ın başkenti Bağdat’a doğru yola çıktığı ve yerlerini Irak ordusunun 15’inci Tümen’inin almasının beklendiği öğrenildi.
Önümüzdeki günlerde federal polis güçlerinin Kerkük sınırlarından tamamen çekileceği ve yerlerini Irak ordusuna bağlı birliklerin alacağı kaydedildi.
Federal polise bağlı 3’üncü Tümen’in yerini orduya bağlı 11’inci Tümen’in, federal polise bağlı 6’ncı Tümen’in yerini de orduya bağlı 6’ncı Tümen’in alması bekleniyor.
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