Mesrur Barzani: Önemli toplantılar yaptık

K24 - ERBİL

Yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, bugün Süleymaniye’de önemli toplantılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Mesrur Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Süleymaniye’de gerçekleştirilen görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Siyasilerle önemli görüşmeler yaptıklarını dile getiren Mesrur Barzani, şunları ifade etti:

“Bugün Süleymaniye’de siyasilerle önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Liderleri, ortak görevimizin aciliyetini tanımaya ve Kürdistan halkının meşru ihtiyaçlarını karşılayacak kapsayıcı bir hükümet konusunda bizimle birlikte hareket etmeye davet ettim.”

Mesrur Barzani bugün, Kürdistan Yurtseverler Birliği’yle (KYB) ve Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi’yle (KSDP) yaptığı görüşmelerin ardından, Goran’la bir araya geldi.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Mesrur Barzani, “Kabineyi zamanında kuracağımızdan umutluyum. Bütün görüşmelerde bu görüşü aktardım” dedi.

Goran’la yaptıkları görüşmede, kabinede yer alacak isimlerin CV’lerini sunulmasını istediklerini kaydeden Mesrur Barzani, “Goran’a daha önce yaptıkları anlaşmaya bağlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.