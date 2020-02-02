İtalya’dan flaş açıklama: Coronavirüsü izole ettik

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İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, ülkelerini ziyarete gelen Çinli bir çift üzerinde tespit edilen yeni tip coronavirüsü (2019-nVoC) izole ettiklerini belirtti.

İtalya’ya sıçradığı perşembe akşamı kesinleşen yeni tip coronavirüse (2019-nVoC) ilişkin Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde basın toplantısı düzenleyen İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, "Virüsü izole ettik. İtalya, Avrupa’da virüsü izole etmeyi başaran ilk ülke oldu. Bunun anlamı şu; virüs üzerinde daha iyi çalışmaya ve de yayılmasının önüne geçmek için ne yapılması gerektiğini doğrulamaya yönelik birçok fırsat sunacak. Şimdi bu virüse yönelik tedavi daha kolay olacak" diye konuştu.

“BU BİLGİYİ TÜM BİLİM DÜNYASININ KULLANIMINA SUNUYORUZ”

Sperenza, bu sonuca ulaşmalarında İtalyan ulusal sağlık sistemindeki yüksek kalitenin önemine dikkati çekerken, "Bu konuda emeği geçen doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm profesyonellere teşekkür ediyoruz. Bugün buradan önemli bir haber ve bir başlangıç noktası çıkıyor. Biz dünyada bir ilkiz ve bu bilgiyi, tüm bilim dünyasının kullanımına sunuyoruz. Bu önemli bir aşamadır" ifadelerini kullandı.

Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Giuseppe Ippolito da basın toplantısında, "Veriler artık uluslararası topluluğa sunulacak. Yeni teşhis testleri ve aşılar için alanlar açılıyor. İtalya bu araştırma için referans ortağı oldu" dedi.

Ippolito, Spallanzani laboratuvarlarında yapılan çalışmayla virüs ayrıştırılmasının hastalığın mekanizmasının anlaşılmasına yönelik çalışmaları kolaylaştıracağını ve buna yönelik tedavi yöntemlerini belirlemeyi hızlandıracağını ifade etti.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten diğer uzmanlar da virüsün izole edilmesinin hastalığın tedavisi için çok önemli bir aşama olduğuna işaret etti.

CORONAVİRÜSÜN İTALYA’YA ULAŞTIĞI PERŞEMBE GÜNÜ KESİNLEŞTİ

Başbakan Giuseppe Conte, geçen perşembe yaptığı açıklamayla, Roma'yı ziyarete gelen ve çarşamba günü Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’ne kaldırılan 2 Çinli turistte yapılan tetkiklerin sonuçlarının pozitif çıktığını, böylece yeni tip coronavirüsün İtalya'da da tespit edildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Roberto Sperenza da İtalya ile Çin arasındaki karşılıklı direkt uçuşların durdurulması talimatı vermişti.

İtalya'da hükümet, hafta başında da yeni tip coronavirüsün çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki 60 kadar vatandaşının tahliyesi için özel uçak gönderme kararı almıştı. Söz konusu kişilerin yarın İtalya'ya ulaşması bekleniyor.