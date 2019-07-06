ABD’de şiddetli deprem!

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ABD'nin California eyaletinde, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bölge perşembe günü de merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, bunun, California'da son 20 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu açıklanmıştı.

İlk depremin ardından artçı sarsıntıların yoğun yaşandığı bölge genelinde yollar, su ve gaz borularında hasar oluşurken Ridgecrest kentinde, acil durum ilan edilmişti.

1400 ARTÇI SARSINTI

California’da 6,4 şiddetindeki son 20 yılın en büyük depreminin ardından bin 400’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Los Angeles kentinin 240 kilometre kuzeyinde, merkez üssü Ridgecrest yakınları olan deprem, bölgede hasarlara yol açarken artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.