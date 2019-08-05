Araçların çarpışması sonucu patlama: 16 ölü, 21 yaralı

HABER MERKEZİ
Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 aracın çarpışması sonucu oluşan patlama ve ardından çıkan yangında 16 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kahire'de 4 aracın çarpışması sonucu patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı.
Mısır İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin orta kesiminde yer alan Kanser Enstitüsü yakınlarında ters yönde seyreden bir aracın 3 araca çarpması sonucu patlama oldu.
Araçların patlama nedeniyle yandığı olayda Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 16 kişi öldü, 21'i yaralandı.
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