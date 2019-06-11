PAK’tan Mesrur Barzani’ye tebrik mesajı

HABER MERKEZİ
PAK, Kürdistan Parlamentosu tarafından yapılan oylamayla Başbakanlığa aday gösterilen Mesrur Barzani’yi kutladı.
Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Kürdistan Parlamentosu bugün, 111 üyeli Kürdistan Parlamentosu’nun 87 üyesinin evet oyuyla Sayın Mesrur Barzani’yi Kürdistan Bölge Hükümeti Başbakanlığına aday gösterdi. Kürdistan Bölge Başkanı Sayın Neçirvan Barzani, yeni hükümeti kurmak üzere Sayın Mesrur Barzani’yi görevlendirecek.”
Açıklamada, “Olabilecek en geniş katılımlı ve verimli bir hükümeti kurması dileğiyle, Sayın Mesrur Barzani’yi kutluyor, kendilerine başarılar diliyoruz” denildi.
Kürdistan Parlamentosu’nda bugün yapılan oylamada, oturuma katılan 97 üyeden 87’sinin oyunu alan Mesrur Barzani, Parlamento tarafından yeni hükümeti kurma görevine aday gösterildi.
Parlamento Başkanı Vala Ferid, bugün alınan kararın, onay için Kürdistan Bölgesi Başkanı’na sunulduğunu açıkladı.
Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın onayının ardından Mesrur Barzani, resmen 9’uncu kabineyi kurmakla görevlendirilmiş olacak.
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