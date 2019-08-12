ABD askerleri Urfa’da

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Urfa'da ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan 'Müşterek Harekat Merkezi'nde görevlendirilecek ilk Amerikan askerleri kente ulaştı.

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Rojava’da oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varılmıştı.

Mutabakat çerçevesinde Urfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu.

Merkezde görev yapacak 6 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek Akçakale ilçesine gitti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, "Müşterek Harekat Merkezi'nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaştı” açıklamasında bulundu.