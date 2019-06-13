Kalın’dan F-35 ve S-400 açıklaması

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İbrahim Kalın, S-400 ve F-35’lerle ilgili yaptığı açılamada, “Biz F-35'in müşterisi değil ortağıyız. Üreticilerinden biriyiz. Üretimin bir parçasıyız. Pentagon S-400 meselesini bahane ederek kalıcı ilişkilere zarar vermekten kaçınmalıdır” dedi.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlık sisteminin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermesiyle ilgili önemli konuların altını çizdiği, bakanlıklarımızın attığı adımların adımlarına işaret ettiler. Özellikle kur, faiz, enflasyon üçgeninde oluşturulmaya çalıştırılan baskılara karşı hem kurumlarımızın hem de özel sektörün birlikte hareket ettiğinin altını çizdiler” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Suriye’deki güvenlik sorununu ele aldıklarını dile getiren Kalın, “Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek, bölgede alan kazanmak amacıyla saldırılara son verilmesi açısından ilgili birimlerimize ve Rusya'ya bilgi verilmiştir. Bundan sonra da gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan görüşmesinin ayrıntılarını paylaşan Kalın, şunları dile getirdi:

“Çevremizde yaşanan gelişmeler ele alındı. Amerikan Dış Savunma Bakanlığı'nın, Savunma Bakanlığımıza yaptığı mektup çerçevesinde devam eden birtakım tartışmalar var. Bölgesel, küresel belirsizlik, kaos ve gerilim ortamında bu ortamı teşvik eden siyasi yaklaşımlar karşısında Türkiye huzurun, istikrarın, barışın olduğu bir dış politikayı izlemektedir. Ulusal çıkarlarımızı esas alan bir dış politika izliyoruz. Bunun için 360 derece perspektifinden olaylara bakıyoruz. Bizim sıfır toplamlı bir dış politikamız söz konusu değil.”

“S-400, F-35, PATRIOT TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ATILAN ADIMLARDIR”

S-400 hava savunma sistemi ve F-35 savaş uçaklarıyla ilgili yapılan tartışmalara da değinen Kalın, “Hala dünyayı sıfır toplamlı okumaya çalışanlar, Türkiye'nin NATO'daki statüsünü tartışmaya açmaktadırlar. Biz tamamen kendi ulusal çıkarlarımız çerçevesinde herkesle karşılıklı saygı ve çıkar ilişkileri temelinde kapsamlı ilişkileri hedefliyoruz. S-400, F-35, Patriot meselesi Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için atılan adımlardır. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz” diye konuştu

“ERDOĞAN, TRUMP’LA GÖRÜŞEBİLİR”

Erdoğan’ın ihtiyaç halinde ABD Başkanı Donald Trump’la bölgesel ve ulusal konuları görüşebileceğini de ifade eden İbrahim Kalın, şöyle devam etti:

“Suriye'deki hadiseler de Libya'da, Sudan'da, Ortadoğu'da yaşananlar da elbette bizi yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanımızın yurtdışında yaptığı temaslar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yarın Tacikistan'da dünya liderleriyle sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri olacak. Özellikle Rusya, Çin, Hindistan'ın katılması önemli. Bu da Türkiye'nin o bölgelerdeki çıkarlarını koruma anlamında önemli bir fırsat teşkil etmektedir. İhtiyaç olursa Erdoğan ile Trump görüşebilir.”

Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı haline gelmiştir. Bunu Afrin'de, İdlib'de kararlı bir şekilde devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”

“F-35'İN MÜŞTERİSİ DEĞİL, ORTAĞIYIZ”

Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarının ortağı olduğunu belirten Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şunları ifade etti:

“Biz F-35'in müşterisi değil ortağıyız. Üreticilerinden biriyiz. Üretimin bir parçasıyız. Pentagon S-400 meselesini bahane ederek kalıcı ilişkilere zarar vermekten kaçınmalıdır. Biz akılla, basiretle, metanetle bu sürecin takipçisi olacağız. Anlaşmadan kaynaklanan haklarımızı her platformda savunmaya devam edeceğiz. Umarız iş o noktaya gelmez.”