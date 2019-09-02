Demirtaş'a ana davadan tahliye

Adem Özgür

Avukat Mehmet Emin Aktar, Demirtaş hakkında verilen tahliye kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerekiyordu, tahliye kararı çıktı. Bana göre birkaç gün içerisinde serbest bırakılması gerekiyor” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş hakkında, tutuklu yargılandığı davada mahkeme oy birliğiyle tahliye kararı verdi.

Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olarak yargılandığı Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 11’inci duruşması, Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görüldü.

Demirtaş ve avukatlarının katılmadığı duruşmada, mahkeme oy birliğiyle Demirtaş’ın tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından Demirtaş, “Hükümlü olduğum için şimdilik cezaevindeyim. Adil yargılanma için hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın avukatlarından Mehmet Emin Aktar, K24’e yaptığı değerlendirmede, söz konusu kararın geç kalınmış bir karar olduğunu söyleyerek, şunları ifade etti:

“Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerekiyordu, tahliye kararı çıktı. Demirtaş’ın bu suçlarla hiç tutuklanmaması gerekiyordu. Başından beri hep bunu söyledik. Demirtaş bir suç soruşturması nedeniyle tutuklu değil. Demirtaş siyasi nedenlerden dolayı cezaevinde tutuluyor. Bu açıdan mahkeme bir tutum belirledi ve bugün oy birliğiyle tahliye kararı verdi.”

Selahattin Demirtaş’ın 8 aylık hükümlülüğü olduğunu hatırlatan Aktar, “Demirtaş’ın propagandadan 8 aylık bir hükümlülüğü bulunuyor. Ancak Yargıtay daha önce bu konuda karar vererek, bunun örgütlü suç sayılmayacağını söylemişti. Denetim serbestlik imkanından yararlanabileceği söylendi. Bana göre de birkaç güne serbest kalması gerekiyor” dedi.

Aktar, aynı zamanda “Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi müvekkilimizin de bizlerin de katılmadığı duruşmada Demirtaş hakkında tahliye kararı vererek adli yıla iyi bir başlangıç yaptı” dedi.

DAVANIN KONUSU

Görülmesine 7-8 ve 9 Ocak 2020’de devam edilecek davada, Demirtaş hakkında “örgüt kurma ve yönetme”, “örgüt propagandası” ve “suç ve suçluyu övme” iddialarıyla 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır’da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne alınmıştı. Davası daha önce Demirtaş hakkında hazırlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilen 31 fezlekenin toplamından oluşuyor.

Demirtaş, 4 Kasım 2016'da eski HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ ve 9 milletvekili ile birlikte Türkiye Anayasası'na göre "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.