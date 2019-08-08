Trump’tan Macron’a: Kimsenin ABD adına konuşma yetkisi yok

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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İran'a "karışık sinyaller" göndermekle suçladı.

Resmi Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Trump, Macron’a hitaben, “Kimsenin ABD adına konuşma yetkisi olmadığını" söyledi.

Macron'u Tahran'a olası görüşmelerle ilgili "karışık sinyaller" göndermekle suçlayan Trump, "Macron'un diğerleri gibi iyi niyetli olduğunu biliyorum, ancak ABD'den başka kimse ABD adına konuşamaz" ifadelerini kullandı.

Avrupalı liderler, ABD ve İran arasında Trump'ın geçtiğimiz yıl nükleer anlaşmasından çekilmesi ile başlayan ve ABD'nin yeni yaptırımlarla devam ettirdiği gerilimi dağıtmaya çalışıyor.

Tahran, ABD yaptırımlarına Körfez'de İngiliz tankerini alıkoymak ve anlaşma altındaki nükleer sınırlamalarını öngören taahhütlerden çekilmek gibi bir dizi hareketle karşılık vermişti.

Avrupa Birliği ülkeleri liderleri ise iki ülke arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.