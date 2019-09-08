Ağrı'yı sağanak vurdu

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bir köydeki bazı evler ile bir okulun zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli sağanak, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Ağrı-Iğdır kara yolu üzerinde yer alan Karabulak köyünde yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle köyü çevreleyen dağlardan gelen su ve çamur, köy merkezindeki yolları kapladı.

Taşkın nedeniyle köydeki bir çok ev ve Karabulak Yatılı Bölge Ortaokulunun zemin ve bodrum katı sular altında kaldı.