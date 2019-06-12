Joe Biden: Seçilirsem kansere çare bulacağım

HABER MERKEZİ

ABD'de Demokrat Parti'deki başkan aday adayı olan Joe Biden, başkan olması halinde kansere çare bulacağını söyledi.

ABD’de eski başkan yardımcısı olan Biden, 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle 46 yaşında kaybettiği oğlu Beau Biden’ı andı.

İnsanların böyle bir acıyla empati kurma çabalarının yeterli olmayacağını söyleyen Biden, “Gerçekte ne hissedildiğini hakkında hiçbir fikirleri yok” dedi.

Biden, “Bu nedenle kariyerim boyunca şundan emin olmak için çok çalıştım… Eğer başkan olarak seçilirsem, Amerika’yı değiştirecek en önemli yegane şeyin gerçekleştiğini göreceğinize söz veriyorum; kansere çare bulacağız” dedi.

Joe Biden, daha önce de kanser konusunda benzer açıklamalar yapmıştı. Barack Obama yönetimi sırasında 2016 yılında başkan yardımcılığı yaptığı dönemde ‘Cancer Moonshot’ adlı bir program başlatan Biden, kanser araştırmalarını finanse etmişti.

Biden aynı yıl Vatikan'da katıldığı uluslararası bir konferansta herkesin faydalanabileceği küresel bir kanserle mücadele fonu oluşturulması çağrısı yapmıştı. Biden bu konudaki çalışmalarını, başkan yardımcılığı görevinden ayrıldıktan sonra da sürdürdü.

Demokratlardan başkan aday adaylığını açıklayan Biden’ın, yarışı açık farkla önde götürdüğü ifade ediliyor.

8 Kasım 2016'da yapılan 58’inci başkanlık seçimlerini kazanarak ABD'nin 45’inci Başkanı olan Trump, 20 Ocak 2017'de yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlamıştı.

ABD'de 59’uncu başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.