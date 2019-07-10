Başbakan: İlk iş yolsuzlukla mücadele ve reform

K24 - ERBİL

Kürdistan Parlamentosu’nda güvenoyu alıp yemin ederek göreve başlayan Başbakan Mesrur Barzani, hükümetin başlıca hedefinin yolsuzlukla mücadele ve reformlar olacağını söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, yemin ettikten sonra hükümetin 4 yıllık prorgamını açıkladı.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir.

Başkan Mesud Barzani’ye yol göstericiliğinden dolayı teşekkür eden Başbakan, “Onun sayesinde bütün zorluklara göğüs gerebildik ve halkımızın iradesini düşmanların emellerine karşı muzaffer kılabildik” dedi.

Başbakan konuşmasında, 8’inci kabineye ve Neçirvan Barzani’ye de zor dönemlerde vatandaşlara ve ülkeye yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başbakanı olduğu kabineden birçok beklenti olduğunu ifade eden Mesrur Barzani, vatandaşların mevcut bütün sıkıntıları göz önünde bulundurması gerektiğini belirterek, “Çünkü söz konusu sıkıntılar bir günde bitmez, bu yüzden herkesin destek ve yardımcı olması gerekiyor” diye konuştu.

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