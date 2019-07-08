Türkiye

BASIN ÖZETİ - 8 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 8 Temmuz 2019
Gazete Haber Başlık Öne Çıkanlar 8 Temmuz


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Retçi ortaklar

ABD, Suriye’ye Alman askeri istedi

Merkez Bankası’nda değişiklik

Yunan halkı sandık başında

Sistem sağlığı tehdit ediyor


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kansere ‘kök’ten müdahale

Bu sorun böyle çözülmez

‘Andıç’a suç duyurusu

Nükleere bir adım daha

‘Aynı kulvarda değildik’


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Günah keçisi taktiği

Türkiye neden Libya’da

İran: Anlaşmaya uymayacağız

İşçiler tarım ilacından zehirlendi

Gazetecilere destek, SETA’ya tepki yağdı


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kuşatma

İstanbul’da iki Suriye zirvesi

Çipras kaybetti

Reyhanlı patlamasında 16 kişiye gözaltı

Kripto para doları bitirecek


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Almanya’ya asker gönder talebi

‘Kürt mücadelesi kabul edilmeli’

Esaretten hakim kürsüsüne

Türkan Elçi: Jaro her şeyin umut hali

Yeni andıç vakası


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Buğdayda rekolte az, verim düşük

Turizmde yüzde 1’lik pay yüksek

Sanayi, Anadolu’nun içine doğru yürümeye devam ediyor

Kendini yenileyen lastik geliyor


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Dünya kupası sahibini buldu

SYRIZA ikinci parti

Mesleki faaliyet neden gazeteciler tehdit edilemez

‘Kendisi geri çekildi’


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Muşlu Beethoven

Güvenli bölge için diplomatik trafik

YPG’ye 200 araçlık sevkiyat

ABD Almanya’dan kiralık asker istedi

Çipras gitti Yunanistan sağa kırdı

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