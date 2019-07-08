BASIN ÖZETİ - 8 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Retçi ortaklar
ABD, Suriye’ye Alman askeri istedi
Merkez Bankası’nda değişiklik
Yunan halkı sandık başında
Sistem sağlığı tehdit ediyor
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kansere ‘kök’ten müdahale
Bu sorun böyle çözülmez
‘Andıç’a suç duyurusu
Nükleere bir adım daha
‘Aynı kulvarda değildik’
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Günah keçisi taktiği
Türkiye neden Libya’da
İran: Anlaşmaya uymayacağız
İşçiler tarım ilacından zehirlendi
Gazetecilere destek, SETA’ya tepki yağdı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kuşatma
İstanbul’da iki Suriye zirvesi
Çipras kaybetti
Reyhanlı patlamasında 16 kişiye gözaltı
Kripto para doları bitirecek
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Almanya’ya asker gönder talebi
‘Kürt mücadelesi kabul edilmeli’
Esaretten hakim kürsüsüne
Türkan Elçi: Jaro her şeyin umut hali
Yeni andıç vakası
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Buğdayda rekolte az, verim düşük
Turizmde yüzde 1’lik pay yüksek
Sanayi, Anadolu’nun içine doğru yürümeye devam ediyor
Kendini yenileyen lastik geliyor
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Dünya kupası sahibini buldu
SYRIZA ikinci parti
Mesleki faaliyet neden gazeteciler tehdit edilemez
‘Kendisi geri çekildi’
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Muşlu Beethoven
Güvenli bölge için diplomatik trafik
YPG’ye 200 araçlık sevkiyat
ABD Almanya’dan kiralık asker istedi
Çipras gitti Yunanistan sağa kırdı
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