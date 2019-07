K24 ÖZEL - ‘Amedspor Erbil’in de Süleymaniye’nin de takımıdır’

Cesim İlhan

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig’de mücadele eden Amedspor’un yeni başkanı Metin Kılavuz, “Amedspor, Diyarbakır’ın takımı olduğu gibi Erbil’in, Zaho’nun, Süleymaniye’nin de takımıdır” dedi.

K24’e konuşan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Metin Kılavuz, “Biz Türkiye’nin en centilmen kulübüyüz. Bize göre spor barış, kardeşlik, hayat ve dostluk demektir. Spor birbirine dokunabilmektir” dedi.

Başkan Kılavuz konuşmasına şöyle devam etti:

“Açık olan kapılarını bu dönemde de sonuna kadar açacağız. Dışarıdan bizimle ilgili yansıtılanlar bizim kulüpten kaynaklanan durumlar değildir. Örneğin biz daha deplasman maçlarına gitmeden il güvenlik kurumları oturuyor toplantı yapıyorlar. Maçlarımızla ilgili taraftar yasağı koyuyorlar. Bunu onlara soruyorum, ‘Bizim taraftarımız bir olay mı yarattı, güvenliği mi tehdit etti de bizim hakkımızda böyle bir karar alıyorsunuz?’

Biz artık bulunduğu nokta itibariyle Türkiye’nin sadece sporda değil, birçok alanda normalleşmesini söylüyoruz. Üzerimize düşen çabayı da göstereceğiz. Diyarbakır’a gelen bütün takımları konuk edeceğiz. Maç başlamadan kendilerine Diyarbakır çiçeklerini uzatmaya devam edeceğiz. Bu konuda duyarlı kamuoyuna da bir çağrımız var. Lütfen artık Amedspor’a bu tür olumsuz yaklaşımların olmaması için herkesi göreve davet ediyoruz.”

KADINLAR VE GENÇLER ÖN PLANDA

Gençlere ve kadınlara yönelik özel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Kılavuz, “Bütün çalışmalarımızda özellikle kadınlara ve gençlere önem veriyoruz. Çalışmalarımızın zeminini de bu düşünce üzerinde oturtuyoruz. Ülkede spor denilince hemen akla erkek geliyor. Bu düşünceyi kırmak için özellikle kadın takımını kurduk. Bunun için kadın takımımız bir projedir. Bunu daha da geliştireceğiz.

Gençlere yönelik okullarımız var. Bir de kadınların ve gençlerin daha çok maçlarımıza gelmelerini ve bize destek vermelerini bekliyoruz” dedi.

AYDIN’DAN TEKLİF

Kılavuz, birçok ilde Amedspor bünyesinde spor okulları açmak istediklerini ifade ederek, “Kısa, orta ve uzun vade şeklinde planlarımız var. Amedspor’un spor okullarını tartışmaya açacağız. Çünkü talepler var. Mesela Aydın’dan bir talep geldi. İstanbul’da, Ankara’da Hakkâri’de, Şırnak’ta, Yozgat’ta spor okullarını açma düşüncelerimiz var. Ama bizim için bunların alt yapısı önemli. Alt yapı tamamlandığında okullarımızı açacağız” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE TAKIMIYIZ”

“Amedspor bir Kürt takımı mı yoksa bir Türkiye takımı mıdır?” sorusuna Kılavuz şöyle cevap verdi:

“Biz sadece Kürtlerin takımı değiliz. Biz Türkiye’nin takımıyız. Türklerin de Alevilerin de Süryanilerin de takımıyız. Yani biz herkesin takımıyız. Bize göre sporun anlamı da budur. Ondan dolayı diyoruz ki ‘Amedspor sensin.’ Bu mesajda herkes yer alıyor. Amedspor’un değerleri vardır. O da halkının değerleridir. Şimdi Diyarbakır Kürtlerin değerli olan bir kentidir. Bu şehrimizi temsil etmek bizim için onurdur. Buna layık olmaya çalışıyoruz. Bölgesel barışa hizmet etmek istiyoruz.”

TRANSFER VE FİNANSAL KAYNAK

Amedspor’un finansal kaynağı ve bu sezonda yapılacak transferlerle ilgili olarak Kılavuz şunları söyledi:

“Bu sezonda ilk hedefimiz şampiyon olmak ve bir üst lige çıkmak… Teknik heyet şu an transferler üzerinde çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu çalışma bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağız. Tabii transferlerde önceliğimiz bölge gençleri olacak. Zaten şu an alt yapılarımız var, onları daha da güçlendireceğiz. Mesela alt yapılarımızda 2-3 gencimiz rahat bir şekilde bu sezon üst ligde yer alacaklar. Bölge iş insanlarından Amedspor’a finansal yardım yapılıyor. Bu yardım ve ilgi her geçen gün artıyor. Çok değerli arkadaşlarımız var takımımıza yardım ediyorlar.”

“Koşullar yerine getirildiği taktirde Kürdistan Bölgesi’nden takımlarla da maç yapmak istiyoruz” diyen Kılavuz, “Amedspor, Diyarbakır’ın takımı olduğu gibi Erbil’in, Zaho’nun Süleymaniye’nin de takımıdır. Önümüzdeki süreçte Kürdistan’da da olacağız. Böyle bir planımız var” şeklinde konuştu.