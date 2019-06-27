Dünyadaki herkesi zengin edebilecek asteroid takip ediliyor

NASA, 8 katrilyon paund değerinde bir asteroidi takip etmeye başladı.

‘Psyche 16’ adındaki devasa bir asteroidin, dünyadaki herkesi milyarder yapabilecek miktarda değerli maden içerdiği düşünülüyor. 225 kilometre genişliğinde olan asteroit, yörüngesini Mars ve Jüpiter’in arasından geçerek tamamlıyor.

Öte yandan, bu devasa gök cismi, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 2022’de başlaması planlanan görevinin hedeflerinden biri olacak.

NASA tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Dünya gibi gezegenlerin çekirdekleri çoğunlukla metalden oluşuyor ancak yerkabuğu ve manto, çekirdeğe ulaşmayı imkânsız hâle getiriyor. Bilim insanları, Dünya’nın çekirdeğini göremediği ve onun hakkında düzgün ölçümler yapamadığı için Psyche 16, Dünya benzeri gezegenlerin oluşumunu öğrenmek için bizlere iyi bir imkân sunuyor.”

Psyche 16, sadece bilimsel anlamda ilgi uyandırmıyor. Büyük miktarlarda demir, altın ve nikel içeren gök cismi, uzay madencilerinin de dikkatini çekmiş durumda. Uzay madenciliği alanında faaliyet gösteren şirketler, asteroidin maden rezervlerini kullanmayı amaçlıyor.

Asteroitte bulunan madenden yalnızca demir madenin değeri, tahminlere göre 8 bin katrilyon pound.

Psyche 16, asteroit madenciliği alanında faaliyet gösteren şirketlerin dikkatini çeken tek gök cismi değil. UW-158 adındaki başka bir asteroidin 90 milyon ton platin içerdiği düşünülüyor ve bütün madenin toplam değeri 3 trilyon pound. (Kaynak: Mirror, Webtekno)