ROJAVA - Yangınlar tedirgin ediyor

K24 - KAMIŞLO

Batı Kürdistan’da (Rojava) bu yıl yaz başında çıkan arazi yangınları devam ederken çok sayıda ekin küle döndü, Kürt çiftçiler ise yardım bekliyor.

Bölgedeki silahlı çatışmalardan sonra Rojava’nın ekonomik olarak da krize sürüklenmek istendiği iddia ediliyor.

Rojava’da ekinlerdeki yangınlar sürerken, son iki gün içerisinde Tirbesipi'ye bağlı 28 köyde çıkan yangınlarda 15 bin hektar buğday ve arpa tarlası küle döndü.

Rojavalılar, diğer arazilerinin de yanmalarından endişe duyduklarını belirterek, bölgedeki insanlardan yardım bekliyor.

Kürt çiftçiler, çok sayıda arazide çıkan yangının doğal olmadığını ve yangınların çıkmasında bazı çevrelerin etkili olduğunu savunuyor.

Kamışlolu çiftçiler, daha önce de olayların arkasında karanlık bir elin olduğunu iddia etmişlerdi.

Ayrıca Kamışlo ve Amude kentlerinde de çok sayıda ekin arazisinin yandığı bildirildi.

K24’e konuşan Kamışlolu çiftçi Abdulkadir, kendisine ait 50 dönümlük arazinin gözlerinin önünde yandığını ifade ederek, yangın söndürme ekiplerinin de müdahalede yetersiz kaldığını söyledi.

Komışlo’ya bağlı Girdem köyünden Kürt çiftçi Dindar ise, “Gördüğünüz gibi köyümüz hepsi yanmış. Yangın o kadar büyük ki köyün içerisine kadar geldi. Bazı evler de yandı, insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldılar” dedi.

Öte yandan Arfin’den Kobani ve Cezire’ye kadar resmi bir rakam olmamakla birlikte çok sayıda arazinin de yakıldığı belirtiliyor.

10 Haziran’dan bu yana yangınların çıktığı Tirbesipi’ye bağlı bazı köyler ise şöyle:

Xezne, Hasode, Soqiyê, Hemara, Taye, Xirbet El Bîr, Sihil, Qesrok, Mihemed Ziyab, Tenoriyê, Biyaze, Sîhe Mezin û biçûk, Leylan, Xerdokê, Beşîriyê, Kendel Sîd, Girê Berî, Girdaho, Girşêran, Girdê, Mizfegt, Xizêmok, Nebohe, Dirîcîk, Meşoq Gul Hesenak, Girbikêl ve Dêrona Qulinga.