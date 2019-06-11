Suriyeli Kürt vekilden Mesrur Barzani’ye kutlama

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Suriye Parlamentosu’nun Kürt Üyesi Ömer Ose, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurma görevini alan Mesrur Barzani’yi tebrik etti.

Suriye Parlamentosu Üyesi Ömer Ose, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani için kutlama mesajı yayınladı.

“Kardeşimiz Mesrur Barzani’nin Kürdistan Bölgesi Başbakanı seçilmesi dolayısıyla Kürdistan Bölgesi halkını, Irak’ın tüm bileşenlerini ve tüm Kürt halkını tebrik ediyorum” diyen Kürt Siyasetçi, Mesrur Barzani’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi birlik konusunda önemli bir rolü olacağını belirtti.

Mesrur Barzani’nin kuracağı hükümetin Kürdistan Bölgesi’nin Bağdat hükümeti ve komşu ülkelerle ilişkilerini ilerletme yolunda önemli adımlar atacağını kaydeden Ose, yeni hükümetin Kürdistan Bölgesi’nin inşa ve ilerlemesini hızlandıracağını ifade etti.

Ose, “Başarılar ve daha çok kazanım diliyorum. Bu adımın Erbil ile Şam arasında en iyi ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Parlamentosu’nda bugün gerçekleştirilen oturuma katılan 97 üyeden 87’sinin oyunu alan Mesrur Barzani’ye Parlamento tarafından hükümeti kurma görevi tevdi edildi.