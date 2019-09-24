Erdoğan’dan ‘güvenli bölge’ açıklaması: Çalışmalarımız sürüyor

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Mülteci sorununa dair yaptığı değerlendirmede Alan Kurdî’den söz eden Erdoğan, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu.

“Dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancıyla yüz yüze” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez. Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz. Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir. Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır. Bu salondaki tüm ülkeleri adalet, ahlak, vicdan esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum.”

“AYLAN BEBEĞİ DÜNYA ÇABUK UNUTTU”

Eylül 2015’te cansız bedeni kıyıya vuran Rojavalı Alan Kurdî’den söz eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Türkiye DEAŞ eylemlerinden en çok etkilenen ülkedir. Suriye'de DEAŞ'a karşı ilk ve en büyük darbeyi vuran ülke Türkiye'dir. Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir. Beş milyon sığınmacıya biz ev sahipliği yapıyoruz. 8 yılda 40 milyar dolar destek yaptık. Bize gelen destek şu an itibariyle 3 milyar eurodur. Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir.”

ABD ve Türkiye’nin Rojava’da oluşturacağı ‘güvenli bölge’ planına da değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Suriye'nin dörtte birini işgal eden PKK/YPG terör yapılanması ortadan kaldırılmalıdır. ABD ile güvenli bölge çalışmalarımız sürüyor. 30 km derinlikte bir bölgede 2 milyon Suriyelinin iskanına sağlamayı amaçlıyoruz. Güvenli bölgenin derinliğini Deyr-ez zor, Rakka hattına kadar indirebilirsek 3 milyon Suriyeli buraya döner.

Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya imkanı yoktur. Fırat'ın doğusundaki terör yapılanması ortadan kaldırılmalıdır. Oraya güvenli bölge inşa edebiliriz. Güvenli bölgeye mültecileri yerleştirebiliriz Kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısını üç milyona kadar çıkartabiliriz. Suriye'de sağlayacağımız istikrar ortamı komşusu Irak'ı da rahatlatacaktır.”

GÜVENLİ BÖLGE PLANI

Türkiye Savunma Bakanlığı, 13 Ağustos'ta ABD'li altı kişilik bir heyetin Urfa’ya gittiğini ve altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını bildirmişti.

ABD ile Türkiye arasında Rojava’da kurulacak ‘güvenli bölge’ için şu kararların alındığı ifade edilmişti:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.

ALAN KURDÎ

Ailesi ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışırken Ege Denizi’nde boğularak hayatını kaybeden Kobanili Alan Kurdi 4 yaşındaydı.

Alan Kurdi'nin ölümünden sorumlu tutulan Suriyeli 2 kişiye Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verilmişti.

Alan Kurdi'nin Nilüfer Demir tarafından çekilen fotoğrafı, Time dergisinin Yılın 100 Fotoğrafı listesine alındı.