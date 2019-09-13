Erdoğan: ABD istediğimiz tavrı henüz göstermiyor

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Erdoğan, “Şu anda karşılıklı bir şekilde helikopterlerimiz bölgede hava harekâtı yürütüyorlar. Ancak bu hava harekâtı yeterli değil. PYD, PKK'ya karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır henüz yok. Bu tavrın gelişip, oluşması lazım” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dün gece Diyarbakır’da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili konuşan Erdoğan, "Bu süreç içerisinde daha başkaları da alınacaktır diye düşünüyorum" diyerek, şöyle devam etti:

"Olay dün gece vuku buldu. Bu olayda ilk etapta 4 şehidimiz vardı, daha sonra 7'ye yükseldi. Tabii 10 kadar da yaralımız var. Hemen İçişleri Bakanımı oraya gönderdik, aynı zamanda genel başkan yardımcısı oraya gönderdim. Validen an be an bilgileri alıyorum. Şehit ailelerinin dördüyle görüştüm. Aileler, 'Biz yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik, bunlar bizi yıldıramaz' diyor. Ne olursa olsun mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki biz Türkiye Cumhuriyeti devleti ordusu, polisi, güvenlik güçleriyle bu işten galip gelecektir. Orada gerek HDP ilçe başkanı gerekse belediye fen işleri ilk etapta bunlar alındı. Bu süreç içerisinde daha başkaları da alınacaktır diye düşünüyorum."

ÜÇLÜ ZİRVEDE İDLİB KONUŞULACAK

16 Eylül’de Ankara’da Çankaya Köşkü’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek olan Erdoğan, zirvede ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmelerin konuşulacağını söyledi.

"ABD İSTEDİĞİMİZ TAVRI HENÜZ GÖSTERMİYOR"

"Koalisyon güçlerinin kendilerine göre yaptığı bazı çalışmalar var. Bizim onlarla da yaptığımız bazı görüşmeler var" diyen Erdoğan, ABD’yle birlikte Rojava’da oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’ye dair de şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi bizim sınırımızda derinlik olarak baktığımızda Sayın Trump'ın daha önce 20 mil olarak ifade ettiği, yani 30 km civarındaki bir derinliği kapsayan bölgedeki çalışmalarımız silahlı kuvvetler mensuplarımız ile ABD'nin mensupları görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler neticesinde var. Şu anda karşılıklı bir şekilde helikopterlerimiz bölgede hava harekâtı yürütüyorlar. Ancak bu hava harekâtı yeterli değil. PYD, PKK'ya karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır henüz yok. Bu tavrın gelişip, oluşması lazım. Bir hafta önce Sayın Trump ile bir görüşmem olmuştu. Şimdi de BM Genel Kurulu'na gidiyoruz. Büyük ihtimalle Sayın Trump'la orada bir görüşmemiz olacak. Bu konuları tekrar ele alacağız ve bölgedeki çalışmalarımızı hassasiyetle yürüteceğiz."

"DİYARBAKIRLI ANNELERİN YANINDAYIZ"

Diyarbakır’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) binası önünde eylem yapan annelere de seslenen Erdoğan, "Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız, bundan hiç endişeniz olmasın, bu süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Tabii burada canı yanan anneler. Yani evlat acısı nedir, bunu anneler gayet iyi bilir. Bu iş adeta serbest bırakılmış olsa burada öyle 28 aile filan değil belki binlerce aile orada olacak” dedi.