Şam: Türkiye çekilirse görüşmeler başlayabilir

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Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi durumunda iki ülke arasında görüşmelerin başlayabileceğini söyledi.

Şam yönetimine yakınlığıyla bilinen ve Lübnan'da yayın yapan Al Mayadeen televizyonuna konuşan Muallim, Türkiye’ye karşı askeri seçeneği kullanmak istemediklerini ifade ederek, “İdlib’de rejim askerleri Türk askerlerine saldırdı” yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

13 Haziran’da Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Şam yönetimine bağlı güçlerin kontrolündeki bölgeden TSK’nın İdlib’deki gözlem noktasına yönelik havan topu saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. Saldırıda 3 Türk askeri yaralanmıştı.

Muallim, Şam güçlerinin hiçbir bölgeye yönelik saldırı düzenlemediği, amaçlarının sadece Suriye topraklarını savunmak olduğunu söyledi.

Suriyeli Bakan, Türkiye’nin İdlib’deki silahlı gruplara yönelik yardımlarını kesmesi ve silahlı güçlerini Suriye topraklarında çekmesi durumunda, Ankara ile Şam yönetimi arasında görüşmelerin başlayabileceğini vurguladı.

“Türkiye şu anda Suriye’de işgalci bir devlet konumunda” diyen Muallim, Suriye’de politik çözüm sürecinin durmadığını ifade etti.

Muallim, “Soçi Mutabakatı’nın dağıldığını söyleyemem ancak Türkiye tarafından yerine getirilmediğini söyleyebilirim” dedi.

İdlib bölgesinde, El Nusra’nın diğer tüm örgütlere hükmettiğini söyleyen Muallim, Suriye ordusunun İdlib’de görevini yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti.