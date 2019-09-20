ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı

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ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldıklarını duyurdu. Trump, bunu 'bir ülkeye uygulanan en yüksek yaptırım' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapılan Oval Ofis toplantısı sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, burada İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı ve bunu, 'bir ülkeye uygulanan en yüksek yaptırım' olarak nitelendirdi.

İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı, Trump’ın Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırıların ardından Hazine Departmanı'na İran’la ilgili yaptırımları artırma talimatını verdiğini söyledikten iki gün sonra geldi.

Trump, yine İran'la ilgili yaptığı açıklamaların devamında ABD'nin, askeri seçenekler konusunda da her zaman hazırlıklı olduğunu söyledi.