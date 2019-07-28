Yeşiller’in çıkışı sürüyor: Fark sadece 3 puan

HABER MERKEZİ

Almanya’da Yeşiller’e olan halk desteği her geçen gün artıyor.

Son yapılan kamuoyu yoklamalarında Yeşiller’in oy oranı bir puan daha arttı.

EMNID araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre bugün seçim yapılsa Yeşiller’in oy oranı yüzde 23. Aynı anketin sonucuna göre CDU/CSU halk desteğini bir puan kaybederek yüzde 26’ya geriledi.

Son bir yılda büyük oy kaybına uğrayan Almanya’nın en eski partisi SPD’nin halk desteği ise ankete göre sadece yüzde 14.

Yüzde 13 destek bulan aşırı sağcı ve yabancı karşıtı AfD ise dördüncü güç olarak sırasını korudu.

FDP yüzde 9, Sol Parti ise yüzde 8 halk desteğine sahip.