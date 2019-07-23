BASIN ÖZETİ – 23 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Öğrenci kaçtı MEB kovaladı
Erzurum'daki gizli toplantı
ABD'den aynı taktik
Şamar oğlanı değiliz
Kaçak hayvanlar Lübnan'a gidiyordu
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kadın kahramanlar gişeyi zaptedecek
Ankara'dan uçak resti
Can alan rakı kabusu yayılıyor
10 bin yıllık mirasta korkutan alev kapanı
Kırımoğlu Ukrayna meclisinde
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Teker üstünde geçen mevsimlik hayatlar
'İşçi tamam derse taslak sunulsun'
Mülteciler değil mülteci politikası sorun
Kamuya ait kreşler yetersiz
İsrail Filistinlilerin evlerini yıkıyor
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yer altına 100 baraj
Dünya konuşuyor
Bu oyunu gördük
Matbada 271 milyon dolar bastılar
ABD PKK için devrede
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Benzin ve motorine yine zam geldi
Üç usta yine aynı sahnede
ABD'den S-400 yaptırımı
Almanya'nın en çok silah sattığı ülke Türkiye
Borç kıskacı
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