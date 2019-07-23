Türkiye

BASIN ÖZETİ – 23 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ – 23 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Öğrenci kaçtı MEB kovaladı 

Erzurum'daki gizli toplantı 

ABD'den aynı taktik 

Şamar oğlanı değiliz 

Kaçak hayvanlar Lübnan'a gidiyordu 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kadın kahramanlar gişeyi zaptedecek 

Ankara'dan uçak resti 

Can alan rakı kabusu yayılıyor 

10 bin yıllık mirasta korkutan alev kapanı 

Kırımoğlu Ukrayna meclisinde 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Teker üstünde geçen mevsimlik hayatlar 

'İşçi tamam derse taslak sunulsun'

Mülteciler değil mülteci politikası sorun

Kamuya ait kreşler yetersiz 

İsrail Filistinlilerin evlerini yıkıyor 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yer altına 100 baraj 

Dünya konuşuyor 

Bu oyunu gördük 

Matbada 271 milyon dolar bastılar 

ABD PKK için devrede 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Benzin ve motorine yine zam geldi 

Üç usta yine aynı sahnede 

ABD'den S-400 yaptırımı 

Almanya'nın en çok silah sattığı ülke Türkiye 

Borç kıskacı 

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