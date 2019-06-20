Kurtulmuş’tan K24’e: Kürtlerin oyu çantada keklik değil

Azad ALTUN / İSTANBUL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Kürt oylarının çantada keklik olarak görülmemesi gerektiğini” söyledi.

İstanbul Sultanbeyli'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı'nın (DAKAV) düzenlediği “Kardeşlik Meclisi” programına katılan Numan Kurtulmuş toplantının ardından, 23 Haziran’da gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi ile ilgili K24’e açıklamalarda bulundu.

Eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın Twitter üzerinden, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na verdiği destek mesajıyla ilgili Kurtulmuş, “O öyle bir açıklama yapmış ama öncelikle şunu söyleyeyim; hiçbir siyasetçi Kürt kardeşlerimin oyunu çantada keklik görmesin. AK Parti’nin, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve bizlerin tüm siyasi hayati boyunca Kürt meselesine nasıl yaklaştığımızı cümle alem biliyor. Türkiye’de reformlar konusunda, özellikle de hak ve özgürlükler konusunda atılan adımların neredeyse tamamına yakını AK Parti döneminde atılmıştır” dedi.

Kurtulmuş, “Doğu ve Güneydoğu bölgemizde terör baskısına rağmen yapılan hizmetlerin çeşitliliğini ve kalitesini yine bölge halkı iyi biliyor. Zaten onu da taktir ettiği için mesela Şırnak’ta, Ağrı’da ve birçok yerde AK Parti’li belediye başkanlarını göreve getirdi” dedi.

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

“İstanbul’da da gerçekten Doğu ve Güneydoğu Anadolu kökenli kardeşlerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Ta 94’ten beri Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden itibaren desteklemiştir. Ondan önceki dönemlerde de Refah Partisi’ni ondan önceki dönemde de Milli Selamet Partisi’ni ve Anavatan Partisi’ni İstanbul’da Kürt kardeşlerimiz desteklemiştir. Dolasıyla biz böyle geleneğin bir siyasi izleğinde de geliyoruz.

Buradaki konuşmamda da belirttiğim gibi 82 milyon vatandaşımızı bir diğerinden hiçbir gerekçeyle ayırmıyoruz. Bizim kitabımızda insanlara Türksün, Kürtsün, Arapsın, Acemsin yazmaz. Bizim kitabımızda mezheplerine ve meşreplerine göre de insanları ayırmak yazmaz. Gönül dili ile konuştuğumuzda bütün kardeşlerimize rahatlıkla ulaşıyoruz. Ve inşallah İstanbul seçimlerinde de İstanbul’da mukim olan Doğu ve Güneydoğu Anadolulu Kürt kardeşlerimiz çok büyük oranda Binali Yıldırım’a destek olacaklar ve Binali Bey’in kazanmasına vesile olacaklardır.”