Iraklı eski bakan: Musul her an düşebilir!

K24 - BAĞDAT

Irak eski Savunma Bakanı Halid el-Ubeydi, Musul’un her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Irak eski Savunma Bakanı ve Nasr Koalisyonu liderlerinden Halid el-Ubeydi, Musul’un düşmesinin güvenlik ve idari alanlarda yaşanan bazı felaket, sorun ve yanlışlar neticesinde olduğunu söyledi.

Musul’da geçtiğimiz Newroz’da yaşanan feribot faciasının etkilerinin sürdüğünü belirten El-Ubeydi, “Yolsuzluk, Musul’un düşüşünde önemli bir faktördü. Şimdi de, her zaman bu kentin düşme tehlikesi var. Kentteki güvenlik durumu kötü ve terör gruplarının eylemleri artıyor” dedi.

Ubeydi, “Musul, DAİŞ tarafından 2014 yılında işgal edildiğinde değil, asıl 2007 ve 2008 yıllarında çökmüştü. O günden beri halkın yaşadığı sıkıntılar devam ediyor” ifadelerini kullandı.