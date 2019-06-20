Afrin’de patlama!

K24 - AFRİN

Batı Kürdistan’ın (Rojava) Afrin kentinde bomba yüklü bir otomobilin infilak ettirilmesi sonucu bir kişinin yaralandığı bildirildi.

K24’ün Afrin’deki bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde kent merkezinde bulunan Marate kavşağında bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Patlamada bir kişinin ağır yaralandığı ve çevrede maddi hasarın meydan geldiği bildirildi.

Kaynak, patlayan aracın sahibinin ÖSO’ya bağlı Ahrar El Şarkiye grubu üyesi olduğunu aktardı. Patlamada yaralanan kişinin aracın sahibi olduğu öğrenildi.

Son dönemlerde Afrin’de zaman zaman patlamalar meydana geliyor.

Ayrıca ÖSO’ya bağlı silahlı gruplar arasında çatışmaların yaşandığı ve bombalı araç saldırılarının da bu gruplar tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor.

AFRİN OPERASYONU

21 Ocak 2018’de operasyonların başladığı, 18 Mart’ta da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO’nun, “Zeytin Dalı” operasyonu kapsamında Afrin bölgesine girdi.

Afrin halen TSK mensupları ve ÖSO grupları bünyesinde bulunuyor.

Afrin’de bulunan silahlı gruplar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmaların sebepleri arasında; alan hakimiyeti ve Afrinlilerden alınan ganimet paylaşımlarının olduğu iddia ediliyor.

Ayrıca bugüne kadar binlerce Afrinli ÖSO tarafından gözaltına alınmış bunlardan bir kısmı para karşılığı serbest bırakılmış, parası olmayanlar ise cezaevlerinde tutuluyor.

Afrin’de bulunan ÖSO üyelerinin sivil halka işkence yaptığı da biliyor. Bununla ilgili zaman zaman işkence görüntüleri bölge halkı tarafında yayınlanıyor.

ÖSO üyelerinin hırsızlık, insan kaçırma ve işkence uygulamaları uluslararası toplumun tepkisine neden oluyor.