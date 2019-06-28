Peşmerge Komutanı: Kerkük’te çok şey değişecek

HABER MERKEZİ

Peşmerge Güçleri’nin Kerkük’e geri dönüşü konusunda Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmelerde ilerleme olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Peşmerge Güçleri 70 Birlikleri Komutanı Cafer Şeyh Mustafa, Kerkük’teki durumun normale dönmesi için Erbil ile Bağdat arasında yüksek bir komisyonun yanı sıra 5 ayrı komisyonun kurulduğunu söyledi.

Komisyonların aylık ve haftalık düzenli toplantılar gerçekleştirdiğini kaydeden Mustafa, Kerkük’teki durumun normale dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti.

Mustafa, kısa bir süre içerinde Kerkük’te çok şeyin değişeceğini belirtti.

Peşmerge Güçleri Mahmur ve Gwer Cephesi Komutanı Sirvan Barzani ise, Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmelerin devam ettiğini fakat Bağdat’ın Erbil’e Peşmerge’nin dönüşüyle ilgili hiçbir garanti vermediğini söyledi.

Sirvan Barzani, anlaşmaya varılması durumunda Peşmerge Güçleri ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Kerkük’e döneceğini kaydetti.

KDP, Kerkük’te durumun normale dönmesi için öncelikli olarak Peşmerge’nin kente dönmesi şartını koşuyor.

KYB’li yetkililer ise, Peşmerge’nin yakın bir zamanda Kerkük’e döneceğini vurguluyor.

16 Ekim 2017’de yaşanan olayların ardından KDP’nin Kerkük’teki faaliyetleri durmuştu.