BM’den ABD’ye Venezuela eleştirisi

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin Venezuela'ya yönelik son yaptırımlarını eleştirerek, bunların ülkedeki milyonlarca kişinin içinde bulunduğu zor durumu daha da kötüleştirebileceğini söyledi.

Eski Şili Başkanı Bachelet, yaptırımların çok geniş olduğu ve toplumun en yoksul tabakalarını daha çok vuracağı uyarısında bulundu.

Bachelet, son yaptırımların gıda, kıyafet ve ilaç satışına dair bazı istisnalar getirmesine rağmen sıradan Venezuelalıların hayatlarını fazlasıyla etkileyeceği uyarısında bulundu.

Michelle Bachelet, Maduro hükümetini ise muhaliflere yönelik tutumu nedeniyle eleştirdi.

ABD'nin son yaptırımları arasında Venezuela hükümetinin ABD'deki tüm mal varlığını dondurmak ve ticari işlemleri yasaklamak da yer alıyordu.

ABD bu şekilde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıları artırmayı ve görevi bırakmasını hedefliyor.

ABD'nin Pazartesi açıkladığı yaptırımların ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Maduro hükümetini destekleyen kişilere yeni yaptırımlar gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Uzun süredir ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucu bazı muhalif milletvekilleri tutuklanırken, bazıları da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.